خروج قطار عن مساره وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بخروج قطار عن مساره وسط العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قطارا خرج عن مساره من السكة الحديدية، مساء اليوم، ضمن مقتربات منطقة ".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بزخم مروري"، مشيرا الى أن "فرق الصيانة تعمل على معالجة الأمر لاعادته الى العمل".