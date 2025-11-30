تربية البصرة تقاضي ناشطا بعد اقتحام مدرسة للبنات

لتربية ، الأحد، عن مقاضاة ناشط مدني بعد اقتحام مدرسة للبنات في المحافظة.

وجاء في بيان استنكار للمديرية، "تستنكر لتربية بأشد العبارات حادثة اقتحام بناية المهنية للبنات من قبل الناشط المدني وعدد من أولياء الأمور، احتجاجا على دوام ثانوية للبنات بنظام الدوام الثلاثي، وذلك عقب قرار شطر اعدادية البصرة المهنية للبنات لتزدوج على نفسها بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الطالبات والإقبال الواسع على هذا العام".

وأكدت المديرية أن "أغلب مدارسنا تعتمد نظام الدوام الثلاثي بسبب الضغط الحاصل في أعداد الطلبة"، مشيرا الى أن "هذا القرار يدخل ضمن الصلاحيات الإدارية والتنظيمية للمديرية حصرا".

واعتبرت المديرية هذه الحادثة "سابقة خطيرة في قطاع التعليم، إذ أن مثل هذه التصرفات تمثل تدخلا غير مقبول في التربوية، وتجاوزا على السياقات الرسمية المعتمدة".

وشددت المديرية على أن "معالجة شؤون المدارس وتنظيم دوامها من اختصاصها وحدها دون أي تدخل من أي طرف كان"، مضيفة أنها "ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة الناشط المدني وكل من أساء إلى المديرية أو تدخل في عملها، وسيكون القضاء هو في ذلك، حفاظا على هيبة المؤسسة التربوية وضمانا لسلامة العملية التعليمية في المحافظة".