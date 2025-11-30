طقس العراق.. أمطار بدءاً من الغد وانخفاض في الحرارة

توقعت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، هطول أمطار في بدءاً من يوم غد، مع انخفاض في درجات الحرارة.

​

وقال ، "تشهد مناطق محدودة من مدن البلاد هطول امطار متفرقة يوم الاثنين، وفرص الهطول الاوفر تكون في مناطق شمال البلاد وشرقها وأجزاء من المنطقة الوسطى".

وأضاف "اما غرب البلاد فتسود فيه اجواء تميل الى الصحو النسبي مع نشاط خفيف للرياح الشمالية الغربية، يصاحبها أنخفاض في درجات الحرارة".

ولفت قسم التنبؤ الجوي الى "موجات غبار متوسطة الشدة على أن يمتد هذا الانخفاض تدريجيا ليشمل باقي المدن خلال ساعات المساء والليل عدا شرق البلاد ومدينة تستمر الرياح ساكنة الى متقلبة".