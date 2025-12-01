تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس "الكسل"

وذكرت الشركة في تقرير، "تم تصنيف أكثر من 150 دولة حسب عدد ساعات العمل النموذجية أسبوعياً لدول العالم في العام 2025"، وتابعت أن المتقدمة تميل إلى العمل لساعات أقل، في حين تسجل العديد من والخليجية والأفريقية أسابيع عمل أطول.التقرير أشار إلى أن بوتان ستتصدر قائمة الدول الأكثر اجتهاداً في العمل عالمياً، حيث يعمل الموظفون بمعدل 54.5 ساعة أسبوعياً. كما تظهر العديد من اقتصادات جنوب وجنوب في صدارة القائمة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة 48.4 ساعة، وباكستان 47.5 ساعة، والهند 45.8 ساعة، وفقا visual capitalist.عربيا وحسب التقرير، فإن جاءت أولا بأكبر ، والثانية عالميا بساعات العمل حيث بلغت ساعات العمل فيها 50.8 ساعة تليها، 48.4 ساعة، تليها الاردن ثالثا 47.8 ساعة تليها رابعا 46.8 ساعة، ولبنان خامسا بساعات عمل بلغت 46.4 ساعة.ونوه التقرير إلى أنوذيلت وهولندا والنرويج دول العالم بأقل ساعات العمل الاسبوعية وبواقع 25.9 و26.8 و27.1 ساعة على التوالي.الدول التي تسجل ساعات عمل مرتفعة غالباً ما يكون لديها قطاعات تعتمد على العمل اليدوي، الزراعة، أو خدمات شاقة، أو سوق عمل غير رسمي، ما يدفع العمال للعمل ساعات أطول. مثال: الدول في وأفريقيا.في المقابل، الدول ذات الساعات المنخفضة غالباً تمتلك اقتصاداً أكثر تطوراً، أتمتة، إنتاجية عالية، وحماية عمالية جيدة، ما يسمح بإنتاجية عالية بساعات عمل أقل.إذ أن التقرير يعتمد على ساعات العمل النموذجية أسبوعياً سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.وقد يشير معدّل ساعات عمل منخفض إلى ضعف في تكافؤ الفرص، نقص في الوظائف الكاملة، أو بطالة موسمية.