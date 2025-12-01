جنايات النجف تحكم بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

وبحسب بيان ، ضبطت بحوزة المدانين 2 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.وصدر الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.