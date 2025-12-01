الصفحة الرئيسية
خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني: تسهيل للمواطن أم عبء جديد؟
محليات
2025-12-01 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
224 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بينما تؤكد الجهات الحكومية أن خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني تمثل خطوة متقدمة لتنظيم عملية تجهيز الحصة النفطية والحد من الهدر والتلاعب، يواجه المواطنون في الأسابيع الأولى من التطبيق سلسلة مشكلات تقنية تمثلت بضعف الإنترنت وأعطال التطبيق، وعدم قدرة الهواتف القديمة على تشغيله.
وأوجد هذا التناقض بين التطمينات الرسمية وشكاوى الأهالي حالة جدلية واسعة بشأن جدوى الخدمة وكيفية تطبيقها ميدانياً.
وخلال استطلاع ميداني أجرته الصحيفة الرسمية، لعدد من محطات
التعبئة
في
بغداد
، برزت آراء متباينة بين من يرى في الخدمة نقلة نحو الأتمتة، ومن يعتبرها عبئاً جديداً فرضته الظروف التقنية غير الجاهزة.
المواطن ابو
مرتضى
، أوضح، أن أبرز الصعوبات تكمن في ضعف
الانترنت
الذي يعيق فتح التطبيق، فضلاً عن عدم صلاحية الكثير من الهواتف القديمة لاستخدامه.
وأضاف أن اشتراط حضور صاحب البطاقة شخصياً يسبب إحراجاً ومشقة للبعض، لا سيما كبار السن.
أما الحاجة
أم إبراهيم
فترى أن الخدمة جديدة على المواطنين، وبداياتها طبيعية أن تكون صعبة، لافتة إلى أن الكثير من الناس يفتقرون إلى خبرة استخدام التطبيقات، فضلاً عن وجود اشكاليات تقنية تحتاج إلى معالجة عاجلة.
بدوره، أكد المواطن
كرار كاظم
أن الخطوة جيدة باتجاه تطوير وعي المواطن بالأتمتة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيقات الأجهزة الذكية أصبحت جزءاً اساسياً من التعاملات في دول المنطقة، إلا أن الاعتياد عليها يحتاج إلى وقت، خصوصاً من كبار السن.
في المقابل، تؤكد
شركة توزيع
المنتجات النفطية، انسيابية العمل واستمرار التجهيز عبر الكوبون الإلكتروني، مشيرة إلى أن المحطات تعمل بكامل طاقتها لضمان وصول الحصة للمواطنين وفق الآلية الجديدة.
وقال
مدير إعلام
الشركة رافد صادق، إن التجهيز مستمر بالكوبون الإلكتروني دون مشكلات تذكر، إذ يمتد عمل المحطات حتى العاشرة ليلاً لاستيعاب الزخم، مبيناً أن البداية شهدت اعتراضاً، لكن
مع مرور الوقت
بدأ المواطن يتقبل الخدمة بعد أن لمس سهولة استخدامها وظهور الحصة مباشرة بمجرد الدخول إلى التطبيق.
وأضاف أن الهدف الأساس من المشروع هو ضمان وصول الحصة النفطية للمواطن والحد من استغلال البطاقة الورقية التي كانت تباع أحياناً، خصوصاً خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن اكشاكاً خصصت داخل المحطات لإصدار البطاقة مجاناً، فيما يوفر تطبيق (سوبر كي) خدمة ايصالها إلى المنازل.
وفي السياق نفسه، أشار أحد مشرفي هيئة توزيع بغداد (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن التجهيز عبر البرامج الإلكترونية أفضل من الطريقة الورقية بكل المقاييس، موضحاً أنه أنهى تماماً حالات التزوير، إذ تخصم مبالغ التعبئة مباشرة عبر التطبيق دون أي تدخل من العامل.
ولفت إلى أن الباعة الذين كانوا يشترون البطاقات الورقية لم يعد لهم وجود الآن، كما أنه في حال تعذّر حضور صاحب البطاقة بسبب كبر السن أو العجز، يمكن تحويل البطاقة إلى أحد أفراد الأسرة عبر هيئة توزيع بغداد أو منافذها المعتمدة لمعالجة هذه الحالات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
