سلطة الطيران المدني توضح: نشرة EASA الأخيرة لا تشمل أي طائرات عراقية

وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن النشرة تشير إلى ضرورة استبدال أو إعادة برمجة أحد مكونات نظام التحكم؛ ويعود سبب عدم شمول الطائرات الحديثة العاملة لدى النواقل الوطنية العراقية إلى أن النسخ الفنية لهذه الطائرات تختلف عن النسخ التي استهدفتها النشرة الأوروبية حيث تعتمد طائرات الأسطول العراقي الحديثة أنظمة معتمدة ومحدَّثة لا تتضمن المكوّن المذكور (برنامج ELAC B)".وبعد إجراء الفحوصات الفنية لطائرات وA321 التابعة للناقل الوطني والشركات الأخرى العاملة في ، تبيّن الآتي:-الطائرات غير مشمولة بالنشرة الإلزامية لعدم انطباق المواصفات الفنية المستهدفة عليها.-الطائرات مزوّدة بأنظمة مطابقة لمتطلبات السلامة الدولية ولا تحتاج أي تعديل أو استبدال يخص الإشعار الأوروبي.وجددت العراقي تأكيدها أن جميع الطائرات العاملة في الأجواء العراقية تخضع لإشراف فني متواصل، وتعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية. كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة.