من 2000 إلى 4000 دينار.. زيادة أجر الدروس الإضافية لمعلمي كردستان

وأوضح الوزير في بيان أن الدعم الحكومي سيشمل معلمي الملاك والعقود الذين يقدمون دروساً تفوق حصصهم القانونية (24 حصة للمرحلة الأساسية و22 حصة للمرحلة الإعدادية/الثانوية).وتمت زيادة أجر الحصة الواحدة من ألفي دينار إلى أربعة آلاف دينار.وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيُحتسب للمعلمين بأثر رجعي منذ بداية العام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن تصدر اليوم توجيهاتها لتنفيذ هذا القرار.