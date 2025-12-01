وقالت في الإقليم، وفق بيان تابعته ، إن "الفحوصات المختبرية التي أجريت من بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، أظهرت إصابة 64 وافداً وأجنبياً مقابل 23 حالة لمواطنين ومقيمين داخل الإقليم".وأضافت الوزارة، أن "جميع المصابين الجدد، إضافة إلى الحالات السابقة من سكان الإقليم، يخضعون للمتابعة الصحية وبرامج الوقاية المستمرة، حيث بلغ العدد التراكمي للمصابين داخل الإقليم 150 شخصاً، يتلقون الفحوصات والعلاج والتوعية الصحية المطلوبة".وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الفترة نفسها أكثر من 609 آلاف و306 فحصاً مختبرياً للكشف عن الفيروس في مختلف المراكز الصحية، لا سيما للأجانب قبل منحهم تراخيص الإقامة في الإقليم.