المصادقة على تعيين 350 شخصا على ملاك وزارة الدفاع

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، "في إطار المهام الدستورية والقانونية في تنظيم شؤون الخدمة العامة وضمان الكفاءة والشفافية ، تمت المصادقة على تعيين (350) موظفاً مدنياً على ملاك ".وأضاف ان "هذه المصادقة جاءت استناداً إلى محاضر اللجان التي تم اعتمادها من قبل لمجلس الوزراء ووزارة الدفاع، بعد أن أُنجزت عمليات التدقيق والمطابقة من قبل اللجان المختصة، بما يضمن صحة الإجراءات وفق المعايير القانونية والوظيفية المعتمدة".وذكر ان " يواصل نهجه في تنفيذ في ، عبر اعتماد الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص، لضمان اختيار الأكفأ لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة".