الكشف عن نسبة الأمية في العراق​

وقال مدير عام في الجهاز، وسام ناهض عبود، وفق : إن "التعداد العام للسكان حدد نسبة الأمية بـ 15.3% في عموم البلاد"، مبيناً أنه "حتى نهاية عام 2024 لم تكن هناك نسبة رسمية محددة، باستثناء مسوحات أجرتها منظمات دولية لم تكن بالمستوى الذي يسمح بالاعتماد عليها بشكل دقيق".

وأضاف عبود، أن "الجهاز التنفيذي، ومنذ تأسيسه عام 2013، استهدف أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن وموظف من الأميين، بالرغم من شحّ الدعم المادي واللوجستي"، مؤكداً أن "الجهاز يستهدف خلال العام الدراسي الحالي نحو 100 ألف طالب موزعين بين مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرّع من الذكور والإناث وللفئات العمرية من 12 سنة فما فوق".



الى ذلك، قال عبود إن "الجهاز أنهى إعداد مسودة قانون جديد لمحو الأمية لمعالجة الملاحظات المتراكمة خلال أكثر من عشر سنوات من العمل"، لافتاً إلى أن "المسودة حالياً قيد النقاش في ، وتتضمن بنوداً من شأنها المساهمة في خفض نسبة الأمية واستدامة التعليم للمستفيدين".