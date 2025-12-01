154 هزة أرضية تضرب العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يقرر حضور قرعة كأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548713-639002093991822463.jpg
154 هزة أرضية تضرب العراق
محليات
2025-12-01 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
633 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن قسم الرصد الزلزالي في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، ان 154 هزة أرضية ضربت
العراق
خلال تشرين الثاني الماضي.
وقال القسم في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني، تضمن تسجيل 188 هزة أرضية، منها 154 هزة داخل
العراق
و34 هزة خارج العراق وبالقرب من حدوده".
وأضاف ان "الهزات خارج العراق توزعت بواقع 11 هزة داخل
ايران
(كرمانشاه - كوردستان – اذربيجان - لورستان - ایلام وغيرها). بينما تم تسجيل 11 هزة أرضية داخل
تركيا
(فان- سيرنك - بتلس- هكاري وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق و 1 هزة أرضية في
سوريا
–
الحسكة
".
وأكد ان "مقدار (قوة) الهزات تراوحت بين (1-4.6) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (7-38)كم"، مشيرا الى ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديدا في
محافظة ديالى
(خانقين ، بدرود ، كفري) حيث وصل فيها عدد الهزات الأرضية الى 120 هزة، بينما بلغ عدد الهزات في
محافظة السليمانية
(مركز المدينة، كلار ،جمجمال) 14 هزة أرضية، وتم تسجيل 9 هزات ارضية لكل من محافظتي دهوك (زاخو ، العمادية) ومحافظة
اربيل
(كويسنق- شقلاوة). وسجلت 3 هزات أرضية في
محافظة صلاح الدين
(طوزخورماتو ، تكريت)، بينما تم تسجيل 2 هزة ارضية لكل من محافظتي
نينوى
(الحضر) ومحافظة
حلبجة
، و1 هزة ارضية في
محافظة واسط
(قضاء بدرة)".
وبين ان "المناطق الغربية والاقصى الجنوبية من العراق خلت من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم
القاري
وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".
واكد ان "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت ثلاثة تقارير في هذا الشهر، وشهدت منطقة شمال شرق مدينة
تكريت
– محافظة
صلاح الدين
هزة ارضية شعر سكان المناطق القريبة من حدوثها، وكذلك بلغ عدد الهزات التي تم تسجيلها في قضاء
خانقين
– محافظة
ديالى
117 هزة أرضية وتم الشعور بالهزة الرئيسية شعور متفاوت في المناطق القريبة من حدوثها"، موضحا انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
خلال ساعات.. هزة أرضية ثانية تضرب العراق
06:47 | 2025-11-01
هزة أرضية جديدة تضرب العراق
03:20 | 2025-11-01
بقوة 5.36 درجات.. هزة أرضية تضرب لبنان
04:54 | 2025-11-12
هزة أرضية تضرب العاصمة التركية
02:15 | 2025-09-11
هزات
ارضية
محافظة صلاح الدين
محافظة السليمانية
السومرية نيوز
الشمال الشرقي
الهيئة العامة
محافظة ديالى
مركز المدينة
محافظة واسط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
محليات
62.63%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
15.78%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
محليات
12.53%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
أخبار الطقس
9.06%
00:58 | 2025-12-01
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
00:58 | 2025-12-01
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
اخترنا لك
نزاهة البصرة تحيل الشركة المنفذة لمستشفى الهارثة إلى القضاء
15:35 | 2025-12-01
الكشف عن نسبة الأمية في العراق
12:00 | 2025-12-01
المصادقة على تعيين 350 شخصا على ملاك وزارة الدفاع
10:37 | 2025-12-01
كردستان.. نحو 90 إصابة جديدة بـ"الايدز"
10:17 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
جدل الأسماء الساخرة بتعيينات العقود يستمر.. أمانة مجلس الوزراء: محافظة بغداد مسؤولة عن الفرز
08:01 | 2025-12-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.