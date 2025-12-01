154 هزة أرضية تضرب العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني، تضمن تسجيل 188 هزة أرضية، منها 154 هزة داخل و34 هزة خارج العراق وبالقرب من حدوده".وأضاف ان "الهزات خارج العراق توزعت بواقع 11 هزة داخل (كرمانشاه - كوردستان – اذربيجان - لورستان - ایلام وغيرها). بينما تم تسجيل 11 هزة أرضية داخل (فان- سيرنك - بتلس- هكاري وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق و 1 هزة أرضية في – ".وأكد ان "مقدار (قوة) الهزات تراوحت بين (1-4.6) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (7-38)كم"، مشيرا الى ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديدا في (خانقين ، بدرود ، كفري) حيث وصل فيها عدد الهزات الأرضية الى 120 هزة، بينما بلغ عدد الهزات في(مركز المدينة، كلار ،جمجمال) 14 هزة أرضية، وتم تسجيل 9 هزات ارضية لكل من محافظتي دهوك (زاخو ، العمادية) ومحافظة (كويسنق- شقلاوة). وسجلت 3 هزات أرضية في (طوزخورماتو ، تكريت)، بينما تم تسجيل 2 هزة ارضية لكل من محافظتي (الحضر) ومحافظة ، و1 هزة ارضية في (قضاء بدرة)".وبين ان "المناطق الغربية والاقصى الجنوبية من العراق خلت من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".واكد ان "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت ثلاثة تقارير في هذا الشهر، وشهدت منطقة شمال شرق مدينة – محافظة هزة ارضية شعر سكان المناطق القريبة من حدوثها، وكذلك بلغ عدد الهزات التي تم تسجيلها في قضاء – محافظة 117 هزة أرضية وتم الشعور بالهزة الرئيسية شعور متفاوت في المناطق القريبة من حدوثها"، موضحا انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".