نزاهة البصرة تحيل الشركة المنفذة لمستشفى الهارثة إلى القضاء

​أعلنت رئيس في ، الاثنين، عن إحالة الشركة المنفذة لمستشفى إلى محكمة النزاهة.

وقالت بيداء الناهي في بيان، "إحالة الشركة المنفذة لمشروع مستشفى قضاء إلى محكمة النزاهة، وذلك بسبب عدم افتتاح المشروع وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإكماله، رغم الوعود المتكررة".

وأضافت أنها "قامت بزيارة ميدانية للمستشفى قبل عام كامل للاطلاع على مراحل العمل، حيث تعهدت الشركة حينها بافتتاح المستشفى في الشهر الثاني أو الثالث من عام 2025، إلا أن المشروع بقي متعثراً دون تقدم يذكر، ما دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المنفذة".



وأكدت الناهي أن "لجنة النزاهة ستواصل متابعة الملف حتى استكمال التحقيقات ومحاسبة المقصرين"، مشددة على أن " في ليست مجالاً للمماطلة أو التسويف، وأن تأخيرها يمس حياة المواطنين وحقهم في خدمات صحية متكاملة".