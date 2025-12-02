موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في ، يتحول ليلاً إلى غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضاف أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرا إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متقطعة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في ".وتابع أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون متفرقة في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".