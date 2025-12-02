جدل بشان التعيينات في بغداد

وقال عضو ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المجلس تابع منذ نحو ستة أشهر، إجراءات عبر لجان مشتركة مع المحافظة، وكان من المفترض إعلان الأسماء منذ الأسبوع الماضي، إلا أن المحافظة فضلت التأجيل لضمان التدقيق ومنع غبن أي متقدم".وأضاف أن "القوائم التي ظهرت مطلع الأسبوع الحالي كشفت عن وجود أخطاء ملحوظة، بينها تكرار بعض الأسماء لمرات عدة، وظهور أسماء وهمية على شكل حروف غير مفهومة أو متلاصقة"، مبيناً أن "ما يثير الاستغراب هو مرور القوائم على أكثر من جهة للتدقيق قبل إعلانها".وأوضح الخزاعي أن "المجلس طالب المحافظة بكشف أسباب هذه الأخطاء لمنع تكرارها"، مشيراً إلى أن "عدد المتقدمين تجاوز الـ 500 ألف، مقابل 11 ألف درجة عقد فقط".وذكر أن "عدد الدرجات الكلي المخصص للعقود في ، يبلغ 37 ألفاً، استثني منها 20 ألف درجة خصصت لقاطع ، خصوصاً والمناطق المجاورة مثل الشعب والحسينية نظراً لكثافتها السكانية، لتتبقى 17 ألف درجة، منها 10 آلاف للخريجين التربويين، و7 آلاف لموظفي عقود تنمية الأقاليم الذين فسخت عقودهم سابقاً بسبب الأزمة المالية".ونوه بأن "حكومة المحلية ستعمل على استيعاب غير المقبولين في فرص العمل المتاحة داخل القطاع الخاص تباعاً، إلى جانب منحهم الأولوية في حال توفر درجات وظيفية جديدة للمحافظة ضمن موازنة عام 2026".واكدت محافظة بغداد في بيان صدر بوقت سابق، ان ظهور أسماء متشابهة أو من أسرة واحدة وارد، خصوصاً في قنوات التقديم ذات الأعداد القليلة مقارنة بالدرجات المتاحة، مثل فئات الشهداء والأقليات، حيث يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع المتقدمين تلقائياً ضمن هذه القنوات.وأكدت المحافظة أنه "سيتم إجراء مقابلات لاحقة للتحقق من صحة البيانات بعد إعلان القوائم الأولية، مع استبعاد كل من يثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، واستبداله بأسماء من الاحتياط لسد الشواغر".