قرار حكومي يخص التعيينات

وجاء في نص الإعمام، الذي ورد لـ ، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وعملًا بأحكام المادة (7/3) من رقم (24 لسنة 1960) المعدل، "لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ناجحًا في الفحص الطبي وسالمًا من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها، بموجب قرار من المختصة وفقًا لنظام خاص".وأكد الإعمام على أن "المتقدم للتعيين يجب أن يقدم مستمسكًا يثبت سلامته من تعاطي والمؤثرات العقلية عند التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالتعيين، وفي حال عدم تقديم المستمسك، تُهمل استمارة التقديم".