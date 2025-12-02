الحملة مستمرة.. ردم اكثر من 1300 بحيرة اسماك في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "حصيلة رفع التجاوزات عن الأنهر الاروائية والحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات خلال الفترة (15 آب_30 تشرين الثاني 2025)، بلغت ردم وكسر أكتاف 1310 بحيرات اسماك غير مجازة بالإضافة إلى رفع 286 مضخة ماء غير مرخصة".وأضافت ان "ذلك جاء من خلال واجبات الدعم والإسناد والتعاون مع كوادر ضمن قواطع مسؤولية فرقتي المشاة (السادسة والسابعة عشر) والفرقة الأولى والخامسة شرطة اتحادية ضمن مناطق محيط العاصمة".