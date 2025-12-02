أكثر من 10 الاف مشمول بقانون العفو العام

وقال وزير العدل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، "تم شمول 10434 سجيناً محكوماً في سجون وزارة العدل حتى هذه اللحظة بقانون ".وأضاف أن "الموقوفين والمكفلين الذين كانت قضاياهم في مرحلة التحقيق أو أمام محاكم وشملوا بالعفو، فإن يعلن أعدادهم بشكل مستمر".وأوضح شواني أن "العدد الذي تم ذكره يخص فقط المحكومين الذين كانوا داخل سجون وزارة العدل، وتم الإفراج عنهم بموجب ".