الإعدام بحق امرأة مدانة بحيازة 10 كغم من المخدرات في البصرة

أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدانة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.



وبحسب بيان ، فإن المدانة ضبط بحوزتها 10 كيلوغرام من المواد المخدرة نوع المثيل امفيتامين والترامادول والحشيشة.



وصدر الحكم بحقها وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

