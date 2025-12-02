تفاصيل الخطط الأميركية الجديدة في العراق

ونقلت عن حيدر قوله ان "الخاسرين، ومع وجود الرئيس الأميركي، ترمب، في ، يعرفون جيداً ماذا تعني خريطة الشرق الأوسط الجديد التي أشار إليها رئيس "، داعياً القوى السياسية إلى "الحرص على أن يكون بعد الانتخابات جزءاً منها".وأضاف ان "خريطة الطريق الأميركية فيما يخص تشكيل الرئاسات الثلاث، وتحديداً رئاسة الحكومة، تتزامن مع تصنيف عدد كبير من الفصائل المسلحة والأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة، تنظيماتٍ إرهابية عالمية، وهذا يضغط بشكل كبير على القوى السياسية الفائزة لأخذ الخريطة في الحسبان، وإلا فسيتعرض العراق لعقوبات شديدة".ويرى حيدر أن "عدم الأخذ بوجهة النظر الأميركية قد يجعل العراق يواجه مقاطعة سياسية ودبلوماسية عالمية تبدأ من ، ولا تنتهي بآخر دولة لها علاقات استراتيجية مع "، محذرا من ان "تجمد واشنطن العمل بـ(اتفاقية الإطار الاستراتيجي)، وهو الأمر الذي يشكل ضرراً كبيراً على العراق، خصوصاً على مستوى المال والاقتصاد والاستثمار والتجارة".ولا يستبعد حيدر "إنهاء واشنطن حالة الحماية التي يتمتع بها العراق في إطار الاتفاقية؛ الأمر الذي يفتح احتمالات الاستهداف الإسرائيلي للفصائل التي شاركت في ما سبق؛ من رمي مقذوفات حارقة على الأراضي المحتلة، على مصاريعها".