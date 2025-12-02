العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟

وسيشهد الشهر الحالي بحسب القانون للمكون المسيحي وهو ولادة السيد (عليه السلام) والتي تصادف في الـ25 من كانون الأول الحالي.كما سيكون يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول وهو عيد الصيام للمكون الايزيدي.ومن المتوقع ان يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ10 كانون الأول الحالي عطلة لجميع العراقيين لانه يصادف الكبير على تنظيم الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من سيطرت هذه العصابات الإرهابية.الا انه لم يصدر حتى الان أي بيان رسمي يؤكد او ينفي تعطيل الدوام الرسمي، كما ان هذا اليوم لم يدرج ضمن قانون العطل الرسمية الذي اقره .