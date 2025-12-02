الحشد الشعبي يشرع بتأهيل مستشفى الشماعية في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "الحاج رئيس هيئة أركان الحشد وجّه أحمد مدير الجهد الخدمي، للشروع بتأهيل مستشفى الشماعية في ، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعانيه المرضى".وأضافت الهيئة، أن "الكوادر ستباشر عملها يوم غد الأربعاء".وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور أظهرت عيش المرضى بظروف صعبة جدا، وخلو المستشفى من أبسط مقومات الحياة.