بالأرقام.. العراق يسترد اكثر من 81 مليار دينار وفقا لقانون العفو

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " تطبيق قانون تعديل رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الثاني الماضي، تضمن اطلاق سراح (38787) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (155553) شخصاً".وتابع ان "المبالغ المستردة فقد بَلغ مجموعها (81,533,490,482) ديناراً، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بَلغ مجموعها (34,347,414.44) دولاراً".