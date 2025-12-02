بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس

– محلي

دخلت قوات امنية كبيرة، اليوم الثلاثاء، الى مبنى بعد مشادة بين حماية احد الاعضاء ورئيس المجلس.

وقال مصدر مطلع ان "قائد شرطة وقوات حفظ القانون وصلت الى مبنى مجلس المحافظة بعد مشادات كلامية وتجاوزات وصلت لسحب سلاح شخصي من قبل احد اعضاء مجلس المحافظة بوجه عمر الكروي".