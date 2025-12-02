هل يحتاج العراق لتشريع قانون تحديد النسل؟

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هناك انخفاضاً في معدل النمو السنوي للسكان وفقاً لمؤشرات التعداد، ففي عام 2010 كانت نسبة النمو 3%، وفي التعداد السكاني الأخير سجلنا تراجعاً إلى 2.5%"، مبيناً أن "قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تتوقع انخفاض النسبة خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما دون 2%".وتابع: "وفقاً للمؤشرات المذكورة آنفاً، لا يستدعي الأمر أن نتجه نحو تشريع لتنظيم النسل أو تحديده".وأضاف أن "الأسر حديثة التكوين باتت تكتفي بطفل أو طفلين، باعتبار أن هناك وعياً وإدراكاً لأهمية تنظيم الأسرة، وبالتالي أعتقد أننا لسنا بحاجة الآن، وعلى المدى المنظور، إلى قانون لتحديد النسل في ".