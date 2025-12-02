الاتحاد الكردستاني يدعو الحكومة لتهدئة الأوضاع في أربيل

وقال في بيان، ان "احتجاجات المواطنين حق مشروع لهم ويجب أن تلقى أصواتهم آذانا صاغية. كما ان رسالة الهركيين وجميع المشاركين في هذه الأحداث قد وصلت، وندعو المتظاهرين للالتزام بالقانون"، مشدداً على ضرورة أن "تنتهي التوترات".وأضاف: "نحن في مستعدون للمساعدة وإعادة الأمان وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. هذه لحظات حساسة بالنسبة للعراق واقليم ، ويجب أن يبقى الكرد متحدين، ولاسيما في الوقت الحالي، إبان تشكيل الحكومة في ".وأتم: "نحن مستعدون للعمل مع المتظاهرين والسلطات للتوصل الى تفاهم سلمي، وينبغي إخلاء المناطق من القوات العسكرية".