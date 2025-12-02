بمبلغ مليار.. الرافدين يطلق الدفعة الـ42 من مبادرة الريادة

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ ، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ".وأضاف، أن "عدد القيود الممولة بلغت ٤٣٠٠ مستفيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت ٥٥،٩٤١،٠٠٠،٠٠٠ مليار دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".