محافظة بغداد توضح بشأن موعد الطعون على نتائج التعيينات والمصادقة النهائية

وذكر بيان لمكتب العطواني ورد لـ ، ان "ذلك جاء خلال جلسة رسمية عقدها ، قدّم خلالها المحافظ عرضاً تفصيلياً حول آلية فرز أكثر من 500 ألف طلب ترشيح، قُدمت عبر منصة "أور" في أيار 2025، للتنافس على 11 ألف درجة وظيفية".وأوضح العطواني، أن "عملية الفرز استندت إلى البيانات الأصلية المدخلة من قبل المتقدمين دون أي تدخل أو تعديل، وجرى اعتماد معايير المفاضلة المعتمدة من ، والتي تضمنت: الحالة الاجتماعية، سنة التخرج، التحصيل الدراسي، والفئات المشمولة بالامتيازات كذوي الشهداء، ، والأقليات".وأضاف أن "القرعة الإلكترونية العلنية نُفذت بحضور وعدد من اعضاء المجلس وامام وسائل الاعلام لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن توزيع الدرجات تم للمرة الأولى وفق آلية جغرافية عادلة، بواقع 250 درجة لكل وحدة إدارية، و400 إلى 500 درجة للأقضية بحسب الكثافة السكانية وعدد المتقدمين".وفي ختام الجلسة، أثنى أعضاء مجلس على سلامة الإجراءات المُتبعة من قبل الحكومة المحلية، مشيدين بالجهود التنظيمية والإدارية التي أشرف عليها مباشرةً السيد المحافظ، مؤكدين أن ما تحقق يُعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لأبناء العاصمة، وقف البيان.