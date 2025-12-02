78% من أطفال العراق يستخدمون الإنترنت دون سن الـ14.. مطالبات بحمايتهم

وأوضح المركز، بحسب بيان ورد لـ ، أن "الإحصاءات العالمية، وفق تقديرات ، تشير إلى دخول طفل جديد إلى الإنترنت كل نصف ثانية، فيما يتعرض أكثر من 300 مليون طفل حول العالم سنويًا لتهديدات تشمل الاستغلال الجنسي والابتزاز والتنمر الإلكتروني، ما يجعل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة أمام هذه المخاطر".وفي ، تكشف بيانات مسح اليونيسف لعام 2023 أن "78% من الأطفال بين 10 و14 عامًا يستخدمون الإنترنت بشكل يومي عبر الهواتف الذكية"، مؤكداً ان "40% منهم أنهم تعرضوا لمضايقات أو محتوى غير مناسب أثناء التصفح".كما يظهر تقرير لعام 2024 أن "62% من الأسر العراقية لا تستخدم أي شكل من أشكال الرقابة الأبوية على أجهزة أطفالها، الأمر الذي يضاعف فرص تعرضهم لتهديدات رقمية متنوعة".واشار المركز الى أن "أبرز المخاطر التي تواجه الأطفال تشمل التنمر الإلكتروني وتبعاته النفسية، والاستدراج والاستغلال عبر الإنترنت، وسرقة البيانات الشخصية بسبب ضعف الإعدادات الأمنية، إضافة إلى الوصول إلى محتوى غير ملائم، واختراق الحسابات نتيجة مشاركة كلمات المرور أو ضعف إجراءات الحماية".وتابع أن "الأسرة والمجتمع يتحملان مسؤولية رئيسية في الحد من هذه التهديدات عبر تحديث الأجهزة، وضبط إعدادات الخصوصية، وتفعيل الرقابة الأبوية، واستخدام المصادقة الثنائية، وتوعية الأطفال بمخاطر مشاركة الصور والمعلومات، وفتح حوارات مستمرة معهم حول تجاربهم على الإنترنت".وطالب المركز الحكومة والبرلمان "بإطلاق استراتيجية وطنية لحماية الطفل رقميًا تتضمن تشريعات ورقابة وإجراءات وقائية متكاملة"، داعيًا إلى "الإسراع بإقرار ، وإدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني بحق القاصرين".وشدد على "ضرورة إنشاء خط ساخن وطني لتلقي البلاغات الخاصة بحماية الأطفال إلكترونيًا، وإلزام شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير واضحة لتعزيز خصوصية الأطفال، إلى جانب التعاون مع اليونيسف والمنظمات الدولية لرصد التهديدات وتطوير سياسات الحماية".