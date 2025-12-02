الاطاحة بمتهمة سرقت مخشلات ذهبية من أحد الصاغة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قسم التحقيقية في وبجهود نوعية دقيقة من إلقاء القبض على متهمة أقدمت على سرقة مخشلات ذهبية من أحد محال الصاغة ضمن جانب الكرخ".وتابعت، انه "جاءت العملية بعد جمع المعلومات الاستخبارية وتحليل الأدلة المتوفرة، حيث نجحت المفارز في تحديد هوية المتهمة ومتابعة تحركاتها، لتنتهي بإلقاء القبض عليها واستعادة المخشلات المسروقة".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات".