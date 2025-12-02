هيئة تراث الشهيد محمد الصدر تنحسب من معرض بغداد للكتاب

قررت هيئة تراث الشهيد ، الثلاثاء، الانسحاب من معرض للكتاب بعد ثبوت مشاركة .

وقالت الهيئة في بيان، "ب عد التأكّد من ثبوت مشاركة (السفارة الأمريكية) بجناح خاص في معرض الدولي للكتاب، وحسب التوجيهات المباشرة والفورية لسماحة القائد أعزه الله، تعلن هيئة تراث الشهيد السعيد قدس سره إنسحابها من المشاركة في المعرض المذكور".

وأضافت أن إدارة المعرض لم تبلغنا سابقاً بوجود جناح خاص (للسفارة)".

وتستعد أرض معرض الدولي لاستقبال فعاليات الدورة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب 2025، يوم غد الأربعاء.