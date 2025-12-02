انتحار شاب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بانتحار شاب شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شاب باسلوب تناول مواد سامة داخل منزله ضمن ". وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".