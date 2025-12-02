في كربلاء.. حريق يلتهم مخزناً لبيع الدراجات النارية

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق في مخزن تجاري لبيع الدراجات النارية في .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع في مخزن تجاري كبير لبيع الدراجات النارية في غرب مدينة ".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق"، مشيرا الى عدم وجود خسائر بشرية حتى الآن.