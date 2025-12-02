الصفحة الرئيسية
محافظ كربلاء يشرف على إخماد حريق ويؤكد أهمية تعليمات السلامة
محليات
2025-12-02 | 17:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
250 شوهد
أعلنت
محافظة كربلاء
، أن محافظها
نصيف جاسم الخطابي
اشرف على إخماد حريق في مخزن بالمحافظة، وأكد أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلامة.
وقالت المحافظة في بيان، "محافظ
كربلاء
المقدسة
نصيف جاسم الخطابي
يشرف وبشكل مباشر على حادثة حريق اندلع في أحد المخازن ضمن منطقة
حي العامل
، حيث حضر ميدانياً للإشراف على جهود الإخماد والاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل فرق الدفاع المدني".
وقدم المحافظ وفق البيان "شكره وتقديره إلى
مديرية الدفاع المدني
في كربلاء ممثلة بمديرها وكافة الضباط والمنتسبين لما أبدوه من سرعة استجابة وتعامل فوري ومهني أسهم في السيطرة على الحريق والحد من توسع أضراره".
وأكد المحافظ "أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلامة والدفاع المدني"، داعياً أبناء المحافظة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو خروقات قد تهدد السلامة العامة، موضحاً أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون.
وكان مصدر محلي، أفاد باندلاع حريق في مخزن تجاري لبيع الدراجات النارية في
محافظة كربلاء
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
