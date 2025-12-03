الصفحة الرئيسية
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
ليس رئيس الوزراء و"خلافا للمعتاد".. رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب
محليات
2025-12-03 | 01:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
540 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
اعلن
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الأربعاء، افتتاح
رئيس المجلس
القاضي
فائق زيدان
، معرض
العراق
الدولي للكتاب الذي تقيمه مؤسسة المدى، حيث يستمر المعرض لمدة 10 أيام.
وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "افتتح
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي الدكتور
فائق زيدان
اليوم الاربعاء الموافق 3 / 12 / 2025 النسخة السادسة من معرض
العراق
الدولي للكتاب
المقام
على ارض معرض
بغداد
والتي تحمل عنوان "100 نون عراقية" للفترة من 3 - 13 / 12 /2025".
وأضاف انه "أطلع
رئيس المجلس
على قاعات عرض الكتب من مختلف دور النشر العراقية والعربية رفقة
رئيس مؤسسة
المدى فخري كريم".
وحملت اسم الدورة الحالية عنوان "100 نون عراقية"، وهي تحية لمئة شخصية نسوية عراقية أسهمت في ترسيخ الوعي الثقافي والفكري والفني والاجتماعي عبر قرن كامل، وشاركت في دفع المجتمع نحو التقدم والانفتاح على مسار الحضارة الإنسانية، بحسب مؤسسة المدى.
ويشمل المعرض تقديم اكثر من مليون عنوان كتاب من مختلف التخصصات، إضافة إلى مئات الإصدارات الجديدة لعام 2025، وبمشاركة أكثر من 450 دار نشر من 23 دولة، من بينها دور عراقية وعربية وأجنبية، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
وجاء افتتاح القاضي
زيدان
للمعرض بدورته السادسة خلافا للمعتاد، حيث افتتح
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
المعرض في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
فائق زيدان
معرض العراق الدولي
رئيس مجلس القضاء الأعلى
محمد شياع السوداني
مجلس القضاء الأعلى
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
رئيس المجلس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.38%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.71%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.56%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.35%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المزيد
اخترنا لك
لتدقيق الإيرادات والنفقات ضمن قانون الموازنة.. وفد رقابي اتحادي في أربيل
03:49 | 2025-12-03
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
03:47 | 2025-12-03
مدارس التعليم المسرع: السماح للشباب حتى 22 عاماً بالعودة إلى مقاعد الدراسة
03:12 | 2025-12-03
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
تحويل الزراعي الى سكني.. بغداد تكتشف سيطرة اشخاص على مساحات كبيرة و40% من شاغليها "متاجرون"
01:55 | 2025-12-03
بانتظار مصادقة البرلمان التركي.. مستشار حكومي يكشف ما تضمنته الاتفاقية عن "مصير دجلة والفرات"
01:16 | 2025-12-03
