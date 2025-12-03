وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "افتتح القاضي الدكتور اليوم الاربعاء الموافق 3 / 12 / 2025 النسخة السادسة من معرض الدولي للكتاب على ارض معرض والتي تحمل عنوان "100 نون عراقية" للفترة من 3 - 13 / 12 /2025".وأضاف انه "أطلع على قاعات عرض الكتب من مختلف دور النشر العراقية والعربية رفقة المدى فخري كريم".وحملت اسم الدورة الحالية عنوان "100 نون عراقية"، وهي تحية لمئة شخصية نسوية عراقية أسهمت في ترسيخ الوعي الثقافي والفكري والفني والاجتماعي عبر قرن كامل، وشاركت في دفع المجتمع نحو التقدم والانفتاح على مسار الحضارة الإنسانية، بحسب مؤسسة المدى.ويشمل المعرض تقديم اكثر من مليون عنوان كتاب من مختلف التخصصات، إضافة إلى مئات الإصدارات الجديدة لعام 2025، وبمشاركة أكثر من 450 دار نشر من 23 دولة، من بينها دور عراقية وعربية وأجنبية، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.وجاء افتتاح القاضي للمعرض بدورته السادسة خلافا للمعتاد، حيث افتتح المعرض في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة.