تحويل الزراعي الى سكني.. بغداد تكتشف سيطرة اشخاص على مساحات كبيرة و40% من شاغليها "متاجرون"

وقال مدير بلديات إن "المديرية أنجزت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة متطلبات تنفيذ القرار 320 الذي يقضي بتمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية بعد تحويل صنفها إلى سكني، شريطة أن تكون الدور مشيدة بطريقة نظامية وليست عشوائية".ولفت إلى أن "تلك المناطق أصبحت تضم أعدادا كبيرة من السكان، ما استدعى إجراء عمليات فرز وإعادة تصميم حضري لدمجها ضمن التصميم الأساس للعاصمة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أن "المديرية نسقت مع لغرض تغيير صنف الأراضي من زراعي إلى سكني، مبينا أن القرار يتضمن تقسيط مبلغ التمليك لمدة 20 عاما مع دفع 10 بالمئة مقدمة من قيمة الأرض".وأضاف أن "هذا الإجراء كشف عن وجود أشخاص كانوا يسيطرون على مساحات من الأراضي ويبيعونها بأسعار مرتفعة، على الرغم من أن ما يقارب 40 بالمئة من شاغلي هذه الدور غير مستحقين لها ويهدفون للمتاجرة بها".وأشار إلى أن "إلزامهم بدفع بدل الإيجار يمثل استحقاقا للدولة، وقد حد من عمليات البيع غير المشروع بعدما أصبحت الأراضي تحت حصرا"، مبينا ان "استكمال تنفيذ القرار بشكل كامل سيضمن تنظيم تلك المناطق وإدخالها ضمن خطط الخدمات".