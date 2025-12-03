الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)

وقال مدير المديرية في حديث لـ ، إن "الهيئة بإسناد إدارة باشرت اليوم بحملة تأهيل للمستشفى التي تحتضن حوالي 1500 راقد من المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية".وأضاف ، أن "الكوادر تعمل الآن على تأهيل البنى التحتية والمرافق الصحية داخل المستشفى، وتوفير أسرة وأغطية جديدة للراقدين، خصوصا مع دخول فصل وانخفاض درجات الحرارة"، مشيرا الى ان "الهيئة اصطحبت معها عددا من الحلاقين لحلاقة الراقدين".وتابع المالكي، أن "أعمال الترميم ستشمل أيضا إعادة طلاء المستشفى وانارتها وإنجاز أعمال الحدادة والأرضيات".وأعلنت ، أمس الثلاثاء (2 كانون الأول 2025) الشروع بتأهيل مستشفى (الشماعية) للأمراض النفسية والعقلية، بعد تداول صورا تبين واقع المستشفى المزري.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور أظهرت عيش المرضى بظروف صعبة جدا، وخلو المستشفى من أبسط مقومات البنى التحتية.