مدارس التعليم المسرع: السماح للشباب حتى 22 عاماً بالعودة إلى مقاعد الدراسة

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مؤيد إن قرار رفع سقف الحد الأعلى لعمر التسجيل من 18 إلى 22 عاما، جاء بعد المصادقة على محضر اجتماع الخاص ببرنامج حملة (العودة إلى التعليم).وأضاف أن رفع سقف العمر الخاص بالتسجيل سيكون خلال العام الدراسي الحالي (2025 - 2026)، منوها بأن التوجه جاء ضمن برامج دعم مسيرة التعليم في مدارس التعليم المسرع ضمن ومحافظات البلاد كافة، بما يسهم في تسجيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين بما يدعم الجهود المبذولة باعتماد برامج عدة لمحاربة الأمية في البلاد.وبين العبيدي في السياق ذاته، أن عدد مدارس التعليم المسرع المفتوحة حاليا في عموم البلاد تجاوز الـ 490، بينما وصل عدد الطلبة المستفيدين من خدماتها ولجميع المستويات الدراسية لهذه المدارس، إلى 39 ألفا.وأشار إلى أن هذه القرارات ستعزز بشكل كبير، من دور الجهاز التنفيذي في محاربة الأمية، إضافة إلى استمرار الدراسة في المراكز الخاصة بالشريحة المذكورة، علاوة على مدارس التعليم المسرع ضمن الدفعة الـ 14 الخاصة بالعام الدراسي الحالي (2025 – 2026).