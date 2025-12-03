مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)

وقال في حديث لـ ، إن "المستشفى قديم جدا وبعض ردهاته بنيت منذ أربعينيات الماضي ويبلغ عمرها الان نحو 85 عاما، فضلا عن المساحة الكبيرة التي يتمتع بها التي تبلغ 100 دونما، فمن الطبيعي وجود بعض المشاكل"، مستدركا بالقول "ولكن هناك جهود جبارة تقدم في المستشفى من ناحية توفير العلاج و4 وجبات طعام للراقدين، وجزء كبير من الراقدين تحسنت حالتهم على العلاج وخرجوا منها، وقسم آخر تحسنوا على العلاج لكنهم بقوا في المستشفى لانهم مجهولي الهوية، أو رفضت عوائلهم تسلمهم".وأضاف الكاظمي، أن "العبء كبير جدا على المستشفى ويحتاج تظافر الجهود، ولكن الذي تم تداوله على مواقع التواصل هو جزء من العاطفة الشعبية تجاه الراقدين ولكنه أحتوى على المبالغات وتسليط الضوء على الجوانب السلبية فقط وعدم ذكر الإيجابية منها".وتابع المدير، أن "مستشفى بهذا الحجم يحتاج جهودا كبيرة لإدامته وصيانته الدورية، ولكننا نواجه تحديات بسبب إيقاف الموازنة هذا العام، وقبلها كانت تقشفية في 2024، ولكن في عام 2023 كانت ممتازة".وأضاف مدير المستشفى، أن "المستشفى تعتمد الان في مواردها على إيرادات العيادات الشعبية والاجنحة الخاصة والمتبرعين من الشركات والمواطنين لتعويض المشاكل المالية التي حدثت هذا العام".وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، مجموعة من الصور أظهرت عيش المرضى بظروف صعبة جدا، وخلو المستشفى من أبسط مقومات البنى التحتية.وأعلنت ، أمس الثلاثاء (2 كانون الأول 2025) الشروع بتأهيل (الشماعية) للأمراض النفسية والعقلية، بعد تداول صورا تبين واقع المستشفى المزري.