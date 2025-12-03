مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)

الصفحة الرئيسية
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اعتبر مدير مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية فراس الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من تردي الخدمات والبنى التحتية في المستشفى تضمن "مبالغات" وتركيز على الجوانب السلبية دون الإيجابية، فيما أكد أن المستشفى تعاني من مشاكل مالية هذا العام.
2025-12-03
2025-12-03T03:47:15+00:00
اعتبر مدير
مستشفى الرشاد
للأمراض النفسية والعقلية فراس
الكاظمي
، اليوم الأربعاء، أن ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من تردي الخدمات والبنى التحتية في المستشفى تضمن "مبالغات" وتركيز على الجوانب السلبية دون الإيجابية، فيما أكد أن المستشفى تعاني من مشاكل مالية هذا العام.
وقال
الكاظمي
في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "المستشفى قديم جدا وبعض ردهاته بنيت منذ أربعينيات
القرن
الماضي ويبلغ عمرها الان نحو 85 عاما، فضلا عن المساحة الكبيرة التي يتمتع بها التي تبلغ 100 دونما، فمن الطبيعي وجود بعض المشاكل"، مستدركا بالقول "ولكن هناك جهود جبارة تقدم في المستشفى من ناحية توفير العلاج و4 وجبات طعام للراقدين، وجزء كبير من الراقدين تحسنت حالتهم على العلاج وخرجوا منها، وقسم آخر تحسنوا على العلاج لكنهم بقوا في المستشفى لانهم مجهولي الهوية، أو رفضت عوائلهم تسلمهم".
وأضاف الكاظمي، أن "العبء كبير جدا على المستشفى ويحتاج تظافر الجهود، ولكن الذي تم تداوله على مواقع التواصل هو جزء من العاطفة الشعبية تجاه الراقدين ولكنه أحتوى على المبالغات وتسليط الضوء على الجوانب السلبية فقط وعدم ذكر الإيجابية منها".
وتابع المدير، أن "مستشفى بهذا الحجم يحتاج جهودا كبيرة لإدامته وصيانته الدورية، ولكننا نواجه تحديات بسبب إيقاف الموازنة هذا العام، وقبلها كانت تقشفية في 2024، ولكن في عام 2023 كانت ممتازة".
وأضاف مدير المستشفى، أن "المستشفى تعتمد الان في مواردها على إيرادات العيادات الشعبية والاجنحة الخاصة والمتبرعين من الشركات والمواطنين لتعويض المشاكل المالية التي حدثت هذا العام".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، مجموعة من الصور أظهرت عيش المرضى بظروف صعبة جدا، وخلو المستشفى من أبسط مقومات البنى التحتية.
وأعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، أمس الثلاثاء (2 كانون الأول 2025) الشروع بتأهيل
مستشفى الرشاد
(الشماعية) للأمراض النفسية والعقلية، بعد تداول صورا تبين واقع المستشفى المزري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
المؤبد لـ"سمسار" يرسل عراقيين للقتال في دول أجنبية مقابل مبالغ مالية
02:36 | 2025-09-29
شبيه لامين يمال يثير جدلا ويشعل مواقع التواصل (صور)
04:38 | 2025-11-15
مصدر لـ السومرية: سحب يد مدير عام قانونية الهيئة الوطنية للاستثمار
14:26 | 2025-09-19
محليات
بالفيديو
ترندات
مستشفى الرشاد
تأهيل
هيئة الحشد الشعبي
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
هيئة الحشد
السومرية
الكاظمي
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.65%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.51%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.22%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.62%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
محافظة بغداد تفتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود (رابط) – عاجل
07:12 | 2025-12-03
توضيح من المالية حول رواتب العقود الجديدة في بغداد
06:47 | 2025-12-03
التربية تمنح صلاحية النقل والتنسيب للملاكات التعليمية والتدريسية إلى المديرين العامين
06:05 | 2025-12-03
كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الأول
05:21 | 2025-12-03
التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد
05:15 | 2025-12-03
لتدقيق الإيرادات والنفقات ضمن قانون الموازنة.. وفد رقابي اتحادي في أربيل
03:49 | 2025-12-03
