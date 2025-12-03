لتدقيق الإيرادات والنفقات ضمن قانون الموازنة.. وفد رقابي اتحادي في أربيل

ومن المقرر أن يمكث الوفد في الإقليم لعدة أيام، يعمل خلالها الفريق الاتحادي بشكل مشترك مع في ، لمراجعة وتدقيق قوائم الإيرادات والنفقات الخاصة بالربع الثاني والأشهر الستة الماضية، بحسب وسائل اعلام كردية.وتُعد هذه الزيارات وعمليات التدقيق المشترك ركيزة أساسية ضمن بنود قانون الموازنة الثلاثية للسنوات (2023، 2024، 2025)، حيث ينص القانون على تشكيل لجان فنية مختصة من ديواني الرقابة (الاتحادي والإقليم) تتولى مهمة إعداد تقارير فصلية دورية توثق البيانات المالية للإقليم.يُذكر أن وفوداً مماثلة أجرت زيارات سابقة لتدقيق قوائم رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية، وهي خطوات تعتبرها حكومة إقليم تأكيداً على التزامها بمبدأ الشفافية والتقيد بالاتفاقات المبرمة مع .وعقب الانتهاء من مهامها، سترفع تقريراً موحداً إلى مجلسي وزراء وحكومة الإقليم للمصادقة عليه، حيث ستكون لنتائج هذا التدقيق انعكاسات مباشرة على تنفيذ الالتزامات المالية المتبادلة بين الطرفين.