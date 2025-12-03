كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الأول



ـ محلي



حددت لجنة المولدات المركزية في ، اليوم الاربعاء، تسعيرة الكهرباء للمولدات الأهلية لشهر كانون الأول.





واظهرت وثيقة صادرة عن لجنة المولدات في المحافظة اطلعت عليها ، انه "سيكون سعر الخط العادي 5000 دينار، فيما سيكون سعر الأمبير للخط الذهبي 8000 دينار ".



نص الوثيقة ادناه: