التربية تمنح صلاحية النقل والتنسيب للملاكات التعليمية والتدريسية إلى المديرين العامين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير منح صلاحية (النقل، والتنسيب) للملاكات التعليمية والتدريسية الى المديرين العامين، على وفق الضوابط والتعليمات النافذة وبشكل ينسجم مع متطلبات العمل ومقتضيات المصلحة العامة.الوثيقة ادناه: