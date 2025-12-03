محافظة بغداد تفتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود (رابط) – عاجل

وأكدت المحافظة في بيان، أن فترة الاعتراض تمتد من تاريخ نشر هذا الإعلان ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 7 / 12 / 2025، داعية جميع المتقدمين الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات إلى الاستفادة من الفرصة الممنوحة ضمن السقف الزمني المحدد.وأوضحت المحافظة أن تقديم الاعتراضات سيتم حصراً عبر الرابط المخصص أدناه، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان سرعة ودقة تدقيق الطلبات.رابط تقديم الاعتراض: