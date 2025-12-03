تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مخرجات خرائط الطقس المحدثة توضح مؤشرات ثابته لحالة جوية (فعالة) تبدأ اعتباراً من يوم 7-12-2025 وتستمر لعدة أيام"، مبينا ان "المعطيات الحالية تحمل معها اتساع رقعة التأثير لتشمل كافة المدن بنسب متفاوتة من كميات الامطار".وأضافت ان "المعطيات الأولية تُشير إلى:– أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة فــي بعض الأماكن مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الهابطة في بعض الاماكن-احتمالية جريان السيول في الاماكن المنخفضة والاودية شمال وشرق البلاد.– أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.– نشاط بالرياح السطحية.– طفح في الشوارع غير المخدومة.وبينت انه "لا يزال من المبكر تحديد المناطق الأكثر تأثراً بدقة، إذ تتضح التفاصيل أكثر مع اقتراب موعد الحالة"، داعية "الجهات الخدمية الى أن تتهيأ لأي طارئ، وأن تُهيئ امكانياتها وبناها التحتية قدر الإمكان لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة".