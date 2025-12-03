اطلاق رواتب هذه الفئة من العراقيين

وقالت رئيس في بيان ورد لـ ، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجه بإطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول 2025، والتي شملت قرابة مليوني و(80) ألف أسرة في جميع المحافظات، وبمبلغ إجمالي تجاوز (447) مليار دينار".وأضاف ان "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(506) ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي يزيد على (360) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (574) ألف أسرة، وبمبلغ فاق (86) مليار دينار"، مؤكدا ان "صرف مبالغ الإعانة سيتم تباعًا للمستفيدين عبر منافذ الدفع المعتمدة".ودعا "جميع الأسر المشمولة إلى مراجعة المنافذ المخصصة لاستلام الإعانات".