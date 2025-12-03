تحذير امريكي خطير.. هجوم إسرائيلي على لبنان قد يشعل العراق

وقالت قناة I24News العبرية، إن " حذر خلال لقائهما في بداية الأسبوع، من هجوم إسرائيلي على ".ونقلت عن مصادر عراقية قولها، إن "باراك قال في اللقاء إن الهجوم الإسرائيلي قريب، وسيكون أوسع مما كان في السابق، وأن الحديث يدور عن عدة أيام أو أسابيع قليلة."ووفق التقرير الإخباري، فقد أشار باراك في الاجتماع أيضا إلى أن " يجب أن يمنع الجماعات المسلحة من العمل ردا على الهجوم، فهي قد تشعل وتؤدي إلى دمار واسع في لبنان". وأضاف: "الرد الإسرائيلي على العراق، إذا قامت الجماعات المسلحة بالعمل، سيهز أيضا وسوريا"، لافتا إلى أن "هناك تخوفا أمريكيا من تسليح إيراني ينقل إلى الجماعات المسلحة، وأعربوا عن قلقهم من حدوث اضطرابات في العراق، وسوريا والأردن، وأشاروا الهجوم الإسرائيلي لن يكون جويا فقط".وكان باراك التقى في يوم 30 تشرين الثاني، في لقاء دام أكثر من 70 دقيقة، ركز على دعم استقرار سوريا ومنع التصعيد الإقليمي.وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن رسائل غير رسمية حملها اللقاء، حيث نقلت قناة "الحرة" عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن "باراك حذر من عملية إسرائيلية وشيكة ضد في لبنان"، مطالبا "بغداد بالسيطرة على الفصائل المسلحة".واعتبر ان "الحياد شرطا لا طلبا"، كما شدد على أن "أي تدخل عراقي سيجعل العراق ساحة حرب، مع إشارات إسرائيلية لضربات محتملة داخل الأراضي العراقية، بهدف تجنب جبهة ثلاثية (لبنان، غزة، العراق)".