المرور تحدد مناطق تواجد الإشارات الذكية: غير مسموح لرجل المرور التدخل

حددت ، اليوم الأربعاء، التقاطعات التي تتواجد فيها الإشارات الذكية، فيما اشارت الى انه غير مسموح لرجل المرور التدخل في حركة سير تلك التقاطعات.

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير في تصريح لبرنامج 52 الذي يبث على فضائية وتابعته ، ان "رجل المرور في الاشارات الذكية غير مسموح له فتح أي خط سير المركبات"، مبينا ان "الإشارات الذكية موجودة حاليا بتقاطعات وحماة والربيعي وغيرها، حيث ان في هذه التقاطع غير مسموح لرجل المرور فتح حركة السير".

وأضاف "في بعض التقاطعات التي لا تدار من قبل نظام المرور الذكي ولا توجد فيها او رادارات، فان بإمكان رجل المرور التدخل عند حصول زخم ما"، لافتا الى ان "إدارة رجل المرور فوق الإشارة الضوئية ".