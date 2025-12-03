ميسان.. احباط تهريب 19 كغم من المخدرات بواسطة "بالون"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "في سياق النجاحات الأمنية المتتابعة وبعد إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر بالون هوائي في قاطع ، تمكنت مفارز الفوج الثالث في من إحباط محاولة جديدة مماثلة على الحدود الدولية لمحافظة ، فقد ضبطت المفارز (19.500) كغم من المواد المخدرة موضوعة داخل أكياس بلغ مجموعها (102) ألف حبة مخدرة".وأشارت الى ان "المهربين كانوا يحاولون نقلها بواسطة بالون هوائي، في أسلوب باتت قوات الحدود تتعامل معه بكفاءة عالية بفضل التحصينات وإجراءات المراقبة المستمرة".