مدير المرور يوضح الية مضاعفة الغرامة: ملزمون وفقا للقانون

أوضح مدير المرور العامة الفريق عدي سمير، اليوم الأربعاء، الية مضاعفة الغرامة، فيما أشار الى ان المديرية ملتزمة بقانون المرور.

وقال سمير في تصريح لبرنامج 52 الذي يبث على فضائية وتابعته ، ان "إمكانية الغاء او تقليل الغرامات القديمة لا يمكن، كون اموال الغرامات تذهب الى الايراد النهائي للدولة".

وأضاف ان "مضاعفة الغرامة تكون من خلال مبلغ الغرامة المفروض، فمثلا ان الغرامة فرضت 50 الف الا ان المخالف يدفع 25 الف خلال 72 ساعة كما انها تتضاعف الى 100 الف دينار عند مرور شهر على الغرامة"، مشيرا الى ان "ذلك وفق ".

وبين ان "المضاعفة تتم لمرة واحدة فقط"، موضحا انه "لا يمكننا مخالفة القانون بإلغاء الغرامة او تخفيضها".