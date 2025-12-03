20 بالمئة من العراقيين يسكنون الايجار.. العراق يحتاج لمليون و500 الف وحدة سكنية

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن " يحتاج إلى 250 بناية مدرسية سنوياً لمواكبة الزيادة السكانية"، مبيناً، أن "مؤشرات السكن تظهر أن أقل من 20 بالمئة من العراقيين يسكنون بالإيجار، فيما يقطن 5 بالمئة منهم في العشوائيات، وتعد هذه النسب مؤشراً للعجز في قطاع السكن".وأضاف الهنداوي، أن "نسبة الاكتظاظ داخل المساكن بلغت 29 بالمئة، وهي نسبة تشكل نحو ثلث سكان العراق"، موضحاً، أن "مفهوم الاكتظاظ يقاس بإشغال الواحدة من قبل 3 أشخاص فأكثر".وأكد، أن "العراق بحاجة فعلية إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن وفك هذا الاكتظاظ".